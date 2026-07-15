Trump'ın Dünya Kupası'nı kazanmasını istediği takım belli oldu: Kırmızı kartı bile iptal ettirmişti

Dünya Kupası'nda artık sona gelinirken, 2026'ya damgasını vuran olay ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği ile ABD'li futbolcunun gördüğü kırmızı kartın cezasının ertelenmesi damgasını vurmuş, FIFA Başkanı Gianni Infantino çok eleştirilmişti.

Şimdi de Trump'ın Dünya Kupası'nı hangi takımın kazanmasını istediği belli oldu.

Kupada ilk finalist Fransa'yı yenen İspanya oldu. İspanya'nın finaldeki rakibi ise bu akşam oynanacak İngiltere-Arjantin maçından sonra belli olacak.

TRUMP HANGİ TAKIMIN KAZANMASINI İSTİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Andrew Giuliani, İngiliz basınından Daily Mail'e kupayı İngiltere'nin kazanmasını desteklediklerini söyledi.

Trump'ın da bunu istediğini ileri süren Giuliani, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, eğer Amerika Birleşik Devletleri 250. yıldönümümüzde kazanamazsa, o zaman harika bir hikaye, İngilizlerin Amerika'ya gelip yıldönümü kutlamalarımız sırasında kazanması olurdu. Anladığım kadarıyla İngiltere için 60 yıllık bir acı söz konusu, bu yüzden turnuvayı kazanmaları onlar için muhteşem bir zafer olurdu. İngiltere'nin kesinlikle şampiyonluğa ulaşabileceğini düşünüyorum, şu anda kalan en iyi takımlardan biri onlar. Birkaç yıl önce Başkan Trump ile golf oynayan bir grup insan arasındaydım ve Wayne Rooney de bizimleydi. Başkanın futbolu oldukça iyi bildiğini düşünüyorum, sanırım bu da (oğlu) Barron ile olan ilişkisinden kaynaklanıyor. Harry Kane, İngiltere takımının bir numaralı golcüsü ve eğer turnuvayı kazanacaklarsa, bunun en büyük sebebi o olacak. Takımın en önemli oyuncularından biri ve hem o hem de Jude Bellingham çok iyi atletler. İngiltere bana son derece dengeli bir takım gibi geliyor, onlara güvenmeniz gerekiyor ve antrenörün de onlara kazanma potansiyellerinin olduğunu iyice aşılaması şart."