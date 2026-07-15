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İspanya Fransa'yı devirdi: Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Fransa'yı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başaran İspanya, Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İspanya Fransa'yı devirdi: Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası ilk yarı finalinde İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya sahadan 2-0'lık skorla galip geldi.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Oyarzabal (P) ve 58. dakikada Pedro Porro kaydetti.

16 YIL SONRA FİNALDELER

Bu sonuçla birlikte İspanya finale yükselen ilk ülke oldu. İspanya, 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

İspanya'nın rakibi İngiltere - Arjantin mücadelesinin ardından belli olacak. Taraflar arasındaki yarı final mücadelesi 15 Temmuz Çarşamba günü (Bugün) TSİ 22.00'de oynanacak.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

19 Temmuz Pazar günü New York Stadyumu'nda oynanacak final mücadelesi TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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