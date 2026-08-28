Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Elit Hakem Direktörlüğü görevine getirilen Anthony Taylor, ilk kez online eğitim toplantısında yer aldı.

Umut Eken'in haberine göre; Anthony Taylor, ikinci haftanın tartışmalı pozisyonlarını eğitimde göstererek değerlendirmelerde bulundu.

"VAR MÜDAHALESİ GEREKLİYDİ"

Alanyaspor - Beşiktaş maçındaki 'tokat' pozisyonu için konuşan Anthony Taylor, “VAR’ın sorumluluğunda. VAR müdahalesi gerekliydi. Kırmızı kart gereken bir pozisyondu” diye konuştu.

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Anthony Taylor'ın bu değerlendirmesi sonrası MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sözleri yeniden gündem oldu. Maçın ardından Taner Karaman'a konuşan Ferhat Gündoğdu pozisyonun yoruma açık olduğunu bu yüzden de VAR'ın müdahale edemeyeceğini söylemişti.

SERDAL ADALI İSTİFASINI İSTİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF'yle toplantının ardından yaptığı açıklamada Ferhat Gündoğdu'yu hedef almıştı. Adalı konuşmasında "TFF'ye problem olduğunda gelmekten sıkıldım. Yine aynı şeyler. Yine 'Haklısınız, gereken yapılacak' sözleri. MHK Başkanı burada durduğu sürece, maalesef Türk futbolu bir adım ileriye gitmeyecek" demişti.