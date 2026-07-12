Transfer olalı 26 gün olmuştu: Süper Lig ekibi anında yolladı

Süper Lig ekibi Göztepe'nin 26 gün önce bonservisini aldığı 19 yaşındaki santrfor Salem Bouajila'nın yeni adresi belli oldu.

Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanan İzmir ekibi, ''Kulübümüz, sezonun ilk yarısında A Takımımızda, ikinci yarısında ise U19 takımımızda kiralık olarak forma giyen genç oyuncumuz Salem Mounir Bouajila'nın satın alma opsiyonunu kullanmıştır.

UEFA Gençlik Ligi'ne katılma hakkı kazanan U19 takımımızda geride kalan sezonda 17 gol kaydeden Salem Mounir Bouajila'nın satın alma opsiyonunu kullanan Göztepe'miz, oyuncumuzun 1 yıl kulüp opsiyonlu olmak üzere 2030+1 yılına kadar sarı-kırmızı formamızı giymeye devam etmesini sağlamıştır.

Salem'e sarı-kırmızı formamız altında nice başarılar diliyor, birlikte daha birçok güzel anı paylaşmayı temenni ediyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.

MUĞLASPOR'A KİRALANDI

1. Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, Göztepe'nin genç oyuncusunu 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

SÜPER LİG'DE 4 MAÇTA OYNADI

Geçen sezon geleceğe yatırım olarak transfer olan genç golcü, Göztepe ile Süper Lig'de 4 resmi maçta forma giydi.

Genç forvet, Göztepe U19 takımının UEFA Gençlik Ligi bileti aldığı play-off şampiyonluğunda başrol oynadı ve 19 karşılaşmada attığı 14 golle takımının başarısına önemli katkı sağladı.