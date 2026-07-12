Karşıyaka 16 maçta 2 gol atan santrfor için harekete geçti

3. Lig 2. Grup'ta iç transferi tamamlayıp dış transfere yönelen Karşıyaka, Şanlıurfa'dan ayrılan eski sağ kanat oyuncusu Yılmaz Ceylan ve Kastamonuspor’dan 23 yaşındaki sol bek Gökdeniz Tandoğan'la da prensipte anlaşmasından sonra santrfor Batuhan Kör'e de kanca attı.

SON OLARAK SARIYER'DE OYNADI

Bursaspor'da yetiştikten sonra 2022 yılında Trabzonspor'a transfer olan 25 yaşındaki golcü Batuhan, ardından Manisa FK, 1461 Trabzon, Vanspor ve son olarak Sarıyer'de oynadı.

16 MAÇTA 2 GOLÜ VAR

Batuhan geçen sezonun ikinci yarısında 1. Lig'de Sarıyer formasıyla 16 maçta 2 gol, 3 asistle görev yaptı. Batuhan, 2021 yılında 4 maçta Ümit Milli Takım'da da forma giydi. Bir yandan transfer yasağını açmaya da çalışan Karşıyaka, 1 yıllık sözleşmesinin olduğu Sarıyer'den ayrılacak oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor.

Karşıyaka'da Başkan Yiğit Tusder, futbolda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, sponsor arayışlarının sürdüğü basketbolda Yaşar Ailesi'yle önümüzdeki günlerde görüşme yapacaklarını söyledi. (DHA)