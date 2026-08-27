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Trabzonspor'un Ferencvaros maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros'a konuk olacak olan Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'un Ferencvaros maçı ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros’a konuk olacak. İlk maçta sahasında Macar temsilcisine 1-0 yenilen bordo-mavililer, turu geçebilmek için deplasmanda galibiyet arayacak.

MAÇIN HAKEMİ RADE OBRENOVIC

Budapeşte’deki Groupama Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 21.30’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Sloven hakem Rade Obrenovic düdük çalacak. Obrenovic’in yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Grega Kordez yapacak.

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İlk maçtan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan Trabzonspor, iki farklı galibiyet elde ederek UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasına adını yazdırmayı hedefliyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Ferencvaros - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu:

  • Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Nagy, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph.
  • Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Cenk, Cabral, Malinovsky, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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