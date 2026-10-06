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Trabzonspor'da Paul Onuachu depremi: Thomas Reis kararını verdi

Geçen sezon Süper Lig'de gol krallığı tacını takan Paul Onuachu, bu sezon sergilediği performansla Trabzonspor camiasında derin bir şaşkınlık yaratıyor. Trabzonspor'un yeni hocası Thomas Reis golcü futbolcuyu kulübeye hapsetti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'da Paul Onuachu depremi: Thomas Reis kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona mutlak başarı hedefiyle giren Trabzonspor'da, geçen yılın gol kralı Paul Onuachu'nun sergilediği inanılmaz form düşüşü Karadeniz devinde adeta şok etkisi yaratıyor.

Geçtiğimiz dönem bordo-mavili formayla rakip fileleri tam 22 kez sarsarak gol krallığı koltuğuna oturan Nijeryalı dev santrfor, bu yıl adeta eski günlerini mumla aratıyor.

Lige kabus gibi bir başlangıç yapan yıldız oyuncunun form grafiğindeki bu ani gerileme, teknik heyeti de radikal kararlar almaya zorladı. Trabzonspor taraftarları, geçtiğimiz sezon takımı sırtlayan dünya yıldızının bu durgun görüntüsü karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

SADECE TEK BİR MAÇTA SAHNE ALDI

Gözlerin üzerinde olduğu deneyimli golcü, bu sezonun ilk 6 haftalık sürecinde yalnızca 2 gol kaydedebildi. İşin daha da çarpıcı tarafı, Onuachu bu gollerin her ikisini de Karadeniz ekibinin 5-0 kazandığı Gençlerbirliği müsabakasında attı.

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Bu karşılaşmanın dışındaki tüm haftaları tamamen boş geçen 2.01'lik forvet, hücum hattında üretkenlik problemi yaşayarak beklentilerin çok uzağında kaldı.

FORMASINI GENÇ YILDIZA KAPTIRDI

Performansındaki bu ani düşüşün ardından teknik direktör Thomas Reis, son oynanan kritik Galatasaray derbisinde Onuachu'yu kulübeye çekerek ilk 11'de Franculino Dju'ya şans verdi.

Formasını kaptıran ve ligdeki yerini geri almak isteyen Nijeryalı oyuncunun, milli takım arasında eski gücüne kavuşmak için hırslı ve yoğun bir şekilde çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Thomas Reis
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