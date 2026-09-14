Trabzonspor'un sezon başında İsviçre temsilcisi Basel'e kiraladığı Kazeem Olaigbe, Luzern deplasmanında yaptığı üç asistle takımının 4-2'lik galibiyetinde başrol oynadı.

TEK BAŞINA YIKTI

İsviçre Süper Ligi'nde Basel, deplasmanda Luzern ile karşı karşıya geldi. Altı gole sahne olan karşılaşmadan Basel 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İlk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Olaigbe, Basel'in attığı dört golün üçünde asist kaydederek skorun oluşumunda kilit rol oynadı.

9.5 PUAN ALDI

23 yaşındaki Belçikalı oyuncunun performansı yalnızca asistlerle sınırlı kalmadı. Kanatlardaki hareketliliği ve hücumdaki etkinliğiyle Luzern savunması karşısında Basel'in önemli silahlarından biri haline gelen Olaigbe, FotMob verilerine göre karşılaşmayı 9,5 puanla tamamladı.

LİGDE KASIP KAVURUYOR

Olaigbe, 2026-2027 sezonunda İsviçre Süper Ligi'nde şu ana kadar sekiz karşılaşmada görev aldı. Bu maçların yedisinde ilk 11'de başlayan oyuncu, toplam 504 dakika sahada kalarak 2 gol ve 4 asist üretti. Böylece ligde toplamda 6 gole doğrudan katkı sağladı. Luzern karşısındaki üç asist, oyuncunun sezon genelindeki asist sayısının önemli bir bölümünü oluşturdu.

BASEL'E KİRALANDI

Trabzonspor'a 2025 yaz transfer döneminde katılan Kazeem Olaigbe, bordo-mavili ekipte geçirdiği sezonun ardından 2026 yazında Basel'e kiralanmıştı. Kanatlarda görev yapabilen oyuncunun daha fazla süre alması amacıyla gerçekleştirilen bu geçici transferle birlikte Olaigbe, Basel'de düzenli forma şansı bulmaya başladı.