Trabzonspor gece yarısından sonra resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Trabzonspor Kulübü gece yarısından sonra resmen açıkladı. İmzalar atıldı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, Gineli futbolcu Franculino Gludo Dju'nun kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Midtjylland Kulübü'ne transfer içink 5 yıla yayılmış 8 taksit halinde 17 milyon euro ve şarta bağlı bonuslar ödeneceği belirtilenn açıklamada, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i ödenecektir" denildi.

4+1 YILLIK İMZA

Açıklamanın devamı şöyle:

"Profesyonel futbolcu Franculino Gludo Dju ile 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir futbol sezonu için 2 milyon 125 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2030-2031 futbol sezonu için 2 milyon 406 bin 250 avro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacatır."