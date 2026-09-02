Trabzonspor'dan Fatih Tekke açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Amedspor maçının ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Taraflar arasında yapılan görüşmede deneyimli teknik adam istifa kararını yeniden iletti. Yönetim talebi kabul etmesinin ardından beklenen KAP açıklaması geldi.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörü Fatih Tekke arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

ARDA TURAN'LA İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Fatih Tekke'nin yokluğunda geçici olarak takımın başına Hüseyim Cimşir getirildi. Teknik direktör için çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, Antonio Conte, Arda Turan ve Fatih Terim gibi isimleri gündemine aldı. Shakhtar Donetsk'in başında bulunan Arda Turan ile ilk görüşmenin yapıldığı öne sürüldü.