Trabzonspor 1 milyon verdi Konyaspor 5 katını istedi

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Trabzon medyasından Günebakış'a yaptığı açıklamada Adil Demirbağ için sürdürülen transfer görüşmelerinin perde arkasını aktardı.

Trabzonspor'un oyuncu için resmi girişimde bulunduğunu doğrulayan Atiker, görüşmelerde Dennis Draguş'un da dahil olduğu bir takas formülünün gündeme geldiğini açıkladı. Bunun yanı sıra Trabzonspor'un 1 milyon euro ve Göktan Gürpüz'ü de teklif ettiği öğrenildi.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker

TAKAS YOKSA 5 MİLYON EURO

Atiker, Konyaspor'un tutumunu net bir dille ortaya koydu: "Transferde takas olmayacaksa Adil Demirbağ için beklentimiz en az 5 milyon Euro." Bu rakam, Trabzonspor'un şimdiye kadar sunduğu tekliflerin oldukça üzerinde.

DRAGUŞ RAPORA TAKILDI

Takas paketinde önerilen Dennis Draguş için ise Konyaspor izleme komitesi devrede. Atiker, Draguş'a ilişkin olumlu bir rapor gelmesi halinde değerlendirme yapacaklarını, olumsuz rapor durumunda ise herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını açıkladı. Transferin seyri büyük ölçüde bu rapora bağlı olacak.