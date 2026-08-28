TFF'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertli kulübe ve Genel Sekreter Mahmut Uslu'ya cezalar vermişti.

Gençlerbirliği maçının ardından sert açıklamalar yapan Genel Sekreter Mahmut Uslu'ya 2.5 milyon TL para cezası ve 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilmişti.

FENERBAHÇE'Yİ SEVİNDİRECEK HABER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun hak mahrumiyeti ve para cezasını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Uslu'ya verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası kararının oyçokluğu ile kaldırıldığı belirtildi.

MAHMUT USLU NE DEMİŞTİ?

Mahmut Uslu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizler salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor."

"Aklınıza ne geliyorsa yaparız ligle ilgili. Fenerbahçe ile kimse artık oynamaması lazım. Yüzde yüz penaltı. Biz kötü oynadık tamam ama bu şekilde olmaz. Her şeyi yaparız, bu kadar gözü kararttık."