Amedspor Trabzonspor maçı öncesi ceza verildi: Resmi açıklama geldi

Diyarbakır'da Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Trabzonspor'u sosyal medya hesaplarından tehdit ettiği tespit edilen şüpheliye seyirden men tedbiri uygulandı.

TRABZONSPOR'U TEHDİT EDEN PAYLAŞIM

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta yapılacak Amedspor Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor müsabakası öncesinde, sosyal medyada Trabzonspor kafilesini hedef alan tehdit ve provokasyon içerikli bir paylaşım yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

İŞTE BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Münferit nitelikteki bu paylaşımın hiçbir kulüp veya taraftar grubuyla bağı bulunmamaktadır. Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış ve 6222 sayılı Kanun uyarınca seyirden men tedbiri uygulanmıştır. Karşılaşmanın güven ve centilmenlik ortamında geçmesi için tüm adli tedbirler kararlılıkla sürdürülecektir. Sporun birleştirici ruhuna zarar vermeyi hedefleyen hiçbir girişim ve provokasyona izin verilmeyecektir." (AA)