TFF Fenerbahçe derbisi öncesi Serdal Adalı kararını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

ADALI'NIN CEZASI KALDIRILDI

TFF'den yapılan açıklamada, Adalı'ya PFDK tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetici Hakan Daltaban'ın da 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı aktarıldı.

Ayrıca Beşiktaş Kulübüne verilen 3 milyon 500 bin lira para cezasının inceleme neticesinde iptal edildiği kaydedildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

''Beşiktaş A.Ş.’, Başkanı Serdal Adalı ve İdarecisi Hakan Daltaban’ın PFDK’nın 27.08.2026 tarih ve E.2026-2027/24 – K.2026-2027/51 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.’nin müsabaka esnasında ve sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımlarda, 24.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda ve 24.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 3.500.000,00 TL para cezasıile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

- Beşiktaş A.Ş.’nin Başkanı Serdal Adalı’nın müsabaka esnasında ve sonrasında Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımlarda ve 24.08.2026 tarihinde müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

- Beşiktaş A.Ş.’nin idarecisi Hakan Daltaban’ın 24.08.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 20 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

Karar verilmiştir.''