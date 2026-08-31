Victor Osimhen'in transfer olmayı beklediği takımı açıkladı

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, yeni sezona müthiş bir başlangıç yaparak ligde oynadığı 3 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

Nijeryalı yıldız, henüz sezonun başında böyle bir istatistik yakalayarak takımının hücumdaki en önemli kozlarından birisi oldu.

ESKİ FUTBOLCUDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Victor Osimhen’in bu performansının ardından Manchester United’ın eski futbolcusu Louis Saha dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saha, 27 yaşındaki yıldızın Manchester United’ın ilgisini beklediğini ve İngiliz devinin transfer için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Konuyla ilgili konuşan Saha, ''Manchester United’ın yapması gereken tek şey bağlantıyı kurmak. Transferin şu ana kadar gerçekleşmemesinin nedeni de bu. Osimhen hala bekliyor.'' yorumunu yaptı.

Geçmişte Manchester United’ın Harry Kane transferini kaçırarak hata yaptığının örneğini veren Fransız eski forvet, bu hatanın Victor Osimhen transferi ile birlikte telafi edilebileceğini ifade etti.

''KANE’DEN DAHA UYGUN BİR OYUNCU''

Benjamin Sesko ve Osimhen’in iyi bir ikili olabileceğinin altını çizen ''Saha, Bence Osimhen şu anda United için Kane’den daha uygun bir oyuncu. Sesko’ya bir santrfor olarak çok şey öğretebilir, aynı zamanda birlikte de oynayabilirler'' dedi.

Son olaran Victor Osimhen’in Manchester United taraftarı olduğunu bildiğini söyleyerek, ''Kulübün onun üzerindeki etkisini gördüm. United’da büyük bir iz bırakabileceğine inanıyor'' yorumunu yaptı.