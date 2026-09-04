TFF açıkladı: Kupada program belli oldu

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Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Eylül tarihinde oynanacak.

İŞTE MAÇLARIN PROGRAMI

Müsabakaların programı şöyle:

15 Eylül Salı:

17.00 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor (Zafer Stadı)

1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor (Zafer Stadı) 20.00 Altay-Söke 1970 (Alsancak Mustafa Denizli)

16 Eylül Çarşamba:

14.00 Karaman FK-Kepezspor (Yeni Karaman)

Karaman FK-Kepezspor (Yeni Karaman) 14.00 Osmanelispor-Eskişehirspor (Osmaneli İlçe)

Osmanelispor-Eskişehirspor (Osmaneli İlçe) 14.00 Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir (Başpınar)

Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir (Başpınar) 14.00 Tokat Belediyespor-Keşapspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Tokat Belediyespor-Keşapspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi) 14.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana) 14.00 Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02 Spor (7 Aralık)

Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02 Spor (7 Aralık) 14.00 Dersimspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Tunceli Atatürk)

Dersimspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Tunceli Atatürk) 14.00 Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor (Silopi İlçe)

Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor (Silopi İlçe) 14.00 Gölespor-Kars 36 Spor (Göle Semt Sahası)

Gölespor-Kars 36 Spor (Göle Semt Sahası) 14.00 Bayburtspor-Borçkaspor (Bayburt Genç Osman)

Bayburtspor-Borçkaspor (Bayburt Genç Osman) 14.00 Sinopspor-Arıt Kayadibispor (Sinop Şehir)

Sinopspor-Arıt Kayadibispor (Sinop Şehir) 15.00 Galataspor-Yalova 77 Spor (İBB Beyoğlu)

Galataspor-Yalova 77 Spor (İBB Beyoğlu) 15.00 İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor (Ömerli)

İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor (Ömerli) 15.00 Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Ergene Şehir)

Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Ergene Şehir) 17.00 Bucaspor 1928-Gaziemirspor (Yeni Buca)

Bucaspor 1928-Gaziemirspor (Yeni Buca) 20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Mersin)

17 Eylül Perşembe: