Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi: TFF 1. Lig ekibi hemen göndermeye hazır

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Yaz transfer döneminin son gününde Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Kadroya yerli bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler ilk olarak Adil Demirbağ'a yöneldi.

Konyaspor'un 6 milyon euroluk bonservis talebi üzerine geri adım atan sarı-lacivertliler sürpriz bir isme yöneldi.

OĞUZCAN ÇALIŞKAN RADARA GİRDİ

beIN SPORTS'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Oğuzcan Çalışkan'ı gündemine aldı.

HENÜZ TEKLİF YAPILMADI

Yönetim, oyuncunun durumu ve transfer şartları hakkında bilgi alırken henüz resmi bir teklifte bulunmadı. Başkent ekibinin teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

4 MAÇTA 1 GOL ATTI

Oğuzcan Çalışkan bu sezon Ankara Keçiörengücü'nün oynadığı 4 maçta da 90 dakika sahada kaldı. Çalışkan bu sürede 1 gol kaydetti.