TFF 2. Lig ve 3. Lig ekiplerine müjdeyi verdi: Zorunluluk kalktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ve 3. Lig'de yeni sezon öncesi sürpriz bir karar verdi.

U16 VE U17'YE KATILIM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre; 2. Lig ve 3. Lig ekipleri için U16 ve U17 kategorilerine katılım zorunluluğu kaldırıldı. U14, U15, ve U19 kategorilerinde ise katılım zorunlu kılındı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

Kulüplerden gelen istek, talep ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından TFF Yönetim Kurulu'nun 30 Temmuz 2026 tarihli ve 79 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda 2026-2027 sezonunda Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de mücadele eden kulüplerin Gelişim Ligleri'ne U14, U15, ve U19 kategorilerinde katılımı zorunlu olacaktır.

Buna göre Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig kulüpleri için U16 ve U17 kategorilerine katılım zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, tercih etmeleri halinde U16 ve U17 kategorilerine katılabileceklerdir.