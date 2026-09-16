TFF 1. Lig takımına kötü haber: TFF 2 puanını sildi

TFF 1. Lig takımına kötü haber TFF'den (Türkiye Futbol Federasyonu) geldi. TFF, 2 puanını sildi.

Federasyon, 2026-2027 sezonu ulusal kulüp lisans kriterlerindeki eksikliklerin verilen ek süre içerisinde tamamlanamaması nedeniyle TFF 1. Lig kulübü Vanspor'a yaptırım uyguladı.

Güneydoğu Ekspres'teki habere göre; kulübün yaptığı itirazlara rağmen karar değişmedi. Vanspor yönetimi hukuki ve idari süreçleri takip ederek yasal süre içinde gerçekleştirdiği başvuru da sonuçsuz kaldı.

VANSPOR'UN 2 PUANI SİLİNDİ

Karar doğrultusunda Vanspor Kulübü'ne 2 puan silme cezası verildi.

Vanspor, ligde bu sezon 6 puan toplamıştı. Bu ceza sonucunda puanı 4'e indi. puan cetvelinde de 1 basamak gerileyerek 16. sıradan 17. sıraya indi.

Vanspor, böylece düşme hattına girdi.