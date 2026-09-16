Galatasaray'a 1-0 kazandığı Kocaelispor maçından kötü haber: TFF duyurdu

Galatasaray, Süper Lig'de 5. hafta maçında kendi sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Sarı kırmızılı takımı galibiyete götüren golü Abdülkerim Bardakçı attı. Maçta Deniz Gül'ün filelere giden topu ise VAR incelemesi sonucunda kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle gol olarak geçerli sayılmadı.

Galatasaray, bu galibiyetle 13 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

GALATASARAY'A KÖTÜ HABERİ TFF DUYURDU

Ancak maçla ilgili olarak Galatasaray'a kötü haberi TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) duyurdu.

TFF, Hukuk Müşavirliği'nce Galatasaray'ın PFDK'ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk edildiğini açıkladı.

Galatasaray-Kocaelispor maçıyla ilgili sevk kararları şöyle açıklandı:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 13.09.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KOCAELİSPOR Kulübü’nün 13.09.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.