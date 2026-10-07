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Tanju Çolak bir kez daha döndü! AKP il başkanlığını ziyaret etti

Eski Futbolcu Tanju Çolak, AKP Ankara İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek yeniden AKP saflarında görüntü verdi. Çolak, Erdoğan’ın 2016’daki çağrısıyla 80 bin dolar bozdurmuş, 2022’de ise 'artık AKP'li olmadığını' söylemişti.

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Tanju Çolak bir kez daha döndü! AKP il başkanlığını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın talimatıyla elindeki dolar destelerini TL'ye çevirdiği görüntülerle hafızalara kazanan Tanju Çolak bir kez daha AKP saflarında.

Tanju Çolak bir kez daha döndü! AKP il başkanlığını ziyaret etti - Resim : 1

Çolak, 2016'da Erdoğan'ın dolarlarınızı bozdurun çağrısına karşılık veren ünlü isimler arasındaydı.

Çolak, 80 bin dolarını bozdurmuştu.

2022'de katıldığı TV programında, "Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Artık gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediği için. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi saygı bekledim. Avrupa Gol Kralı'yım, biraz değer ya. Cumhurbaşkanını seviyorum ama artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim" demişti.

Daha önce AKP'den milletvekili aday adayı da olan Çolak, bugün AKP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Tanju Çolak bir kez daha döndü! AKP il başkanlığını ziyaret etti - Resim : 2

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Ziyareti AKP Ankara'nın X hesabı şöyle duyurdu:

Tanju Çolak bir kez daha döndü! AKP il başkanlığını ziyaret etti - Resim : 4

"Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden Sn. Tanju Çolak, İl Başkanımız Sn. Hakan Han Özcan'ı ziyaret etti."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tanju Çolak AKP Futbol
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