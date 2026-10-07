Tanju Çolak bir kez daha döndü! AKP il başkanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın talimatıyla elindeki dolar destelerini TL'ye çevirdiği görüntülerle hafızalara kazanan Tanju Çolak bir kez daha AKP saflarında.

Çolak, 2016'da Erdoğan'ın dolarlarınızı bozdurun çağrısına karşılık veren ünlü isimler arasındaydı. Çolak, 80 bin dolarını bozdurmuştu.

2022'de katıldığı TV programında, "Siyasi olarak aynı düşüncede değilim. Artık gerçek değerimizi kabullenen bir diğer tarafta olmak istiyorum. Üzülüyorum, değer kıymet bilinmediği için. Öyle büyük paralar bozdurdum ki. Sadece sevgi saygı bekledim. Avrupa Gol Kralı'yım, biraz değer ya. Cumhurbaşkanını seviyorum ama artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim" demişti.

Daha önce AKP'den milletvekili aday adayı da olan Çolak, bugün AKP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyareti AKP Ankara'nın X hesabı şöyle duyurdu:

"Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden Sn. Tanju Çolak, İl Başkanımız Sn. Hakan Han Özcan'ı ziyaret etti."