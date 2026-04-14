Tanju Çolak önce kızdı sonra çok sevindi

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsunspor'un 2-1 kazandığı Eyüpspor maçını değerlendirirken, önce kızdı, sonra çok sevindi.

"Süper Lig’de 29. haftanın kapanış mücadelelerinden biri olan Eyüpspor - Samsunspor karşılaşması, her iki takım için de sezonun geri kalanı adına belirleyici bir nitelik taşıdı. 22 puanla 17. sırada bulunan ve küme düşme hattından kurtulmak isteyen Eyüpspor, taraftar desteğini de arkasına alarak sahaya çıktı ve üç puanla ayrılmayı hedefledi. Eyüpspor ligde tutunmak isterken, Samsunsporumuz üst sıralardan kopmamak adına bu deplasmandan galibiyet alarak moral bulmak istiyordu" diyen Çolak'ın Samsun Gazetesi'ndeki yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

Samsunspor son nefeste kazandı

"İlk yarıda çıkarken kaptırdıklarımız ve geride devamlı pas yapmamız yine çok anlamsızdı. Rakip Eyüpspor ilk yarıda bizden daha coşkulu ve tempolu bir oyun ortaya koydu. Drongelen, Yunus Emre, Thomasson, Mendes arasında sadece Ntcham’ı da sayarsak bu oyunculara değen topları hücumdaki arkadaşların hiçbirine ne pas ne de pozisyon olarak yansıtamadık! Zaten göremezdik de! 3. bölgeye gidemeyen bir Samsunspor vardı sahada! Ne oldu önde basan, sağdan soldan ortalar yapan, merkezden şut çeken Samsunspor’umuza?

"BOMBA ATTI!"

İlk 45 dakikada kaleyi bulan tek bir şut vardı, o da Eyüpspor’dan geldi! Top bizdeydi ama etkisizdik… pas vardı ama tehdit yoktu!

kornerlerde ve ortalarda üstün taraf ev sahibi Eyüpspor oldu. Ve ilk yarının son anlarında… kaleci önünde yapılan büyük hata! Yalçın neden öne oynamıyorsun kardeşim? V. Drongelen’e bomba attı, o da topu kontrol edemeyince penaltıya sebep oldu! Metehan penaltıdan skoru 1-0 yaptı. 5 maçtır gol atamayan Eyüpspor, golü gelip Samsunspor’a attı!

İkinci yarıya istekli ve arzulu başlayan bir Samsunspor vardı! Rakibi kendi sahasına hapsettik! 60. dakikada Radu’nun yaptığı çok gereksiz tekme sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalması, maçın seyrini değiştiren anlardan biri oldu. Bu durumun, maça tekrar ortak olabilmemize büyük katkı sağlayacağını düşündüm. 70. dakikada Fink hoca ancak oyuna müdahale etti! Yalçın Kayan ve Ntcham kenara geldi, yerlerine Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa girdi. Ama soruyorum hocam… ne kadar rahatsın? Neden bu kadar geç hamleler yapıyorsun, anlamıyorum!

76. dakikada beklediğimiz gol Madji’den geldi! Sol taraftan Thomasson’un ortasına Madji sol ayağıyla vurdu ve golü attı, skoru eşitledik!

Kırmızı karttan sonra inanılmaz bir baskı kurduk, golü aradık ve karşılığını aldık! Bu gol aynı zamanda Madji’nin ligdeki 6. golü oldu!

Maçın son 15 dakikası tamamen Eyüpspor’un ceza sahası üzerinde oynandı! Rakip adeta otobüsü çekti! Kalabalık savunma ile verkaçları ve pas aralarını kapadılar! Maç tek taraflı bir oyuna döndü! Maç gitti bitti derken, duraklamalarda oyuna sonradan giren Sousa sol taraftan harika bir gole imza attı! Kaleci Felipe sadece seyretti!

1-0 geriye düştüğü maçta 2 gol atarak geri döndü Samsunsporumuz! Kırmızı karta kadar iyi oynayan Eyüpspor’un bundan sonra ligde kalma adına işleri zor! Biz ise bu galibiyetle, bu 3 puanla ligde ilk 10’da kalmak adına çok önemli bir adım attık! Bu 3 puan, Beşiktaş maçı öncesi ilaç gibi geldi!"