Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının sonucunu açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

17 Nisan Cuma günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.

PUAN FARKI 2’YE DÜŞTÜ

Galatasaray’ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı haftada Fenerbahçe, Kayserispor’u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçlar sonrasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2’ye düştü.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı 29 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 66 puanla 2. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise 29 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 mağlubiyet yaşadı ve 36 puanla 8. sırada bulunuyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ’DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV’de yayınlanan ''Derin Futbol'' programında Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının sonucuna dair değerlendirmede bulundu.

Durmaz, Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’u yeneceğini belirtti.