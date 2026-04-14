"Köstebek görmesin" diye bunu yaptılar: Galatasaray'da kabak bakın kimlerin başına patladı

Okan Buruk'un ''İçimizde hain var'' sözleri sonrası köstebek arayışına geçen Galatasaray'da antrenman saatlerinde tesis çalışanlarının odalarından dışarı çıkması yasaklandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un Göztepe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası yaptığı ‘’İçimizde hain var’’ sözleri gündem olmuştu.
İlk 11’in maçtan önce sızdığını belirten Okan Buruk, "Gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor. Burada haberciliğe saygı duyuyorum ama her hafta kadroyu vermek, kadroyu sızdırmak bunun Galatasaray takımına yapılacak bir kötülük olduğunu ve rakiplerimizin buna göre hazırlandığını söylemek isterim. Çünkü bugünkü kadro hiç beklenmeyen bir kadro. Bazen beklenen kadrolar var. Burada hemfikirim. Buna da saygı duyuyorum. İçeride oyuncularla da bunu konuşacağız. Bunu ortaya çıkarıp, bizi de kim satıyorsa içeride takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp buna bir önlem almamız gerekiyor."

''KADRONUN SIZMASINI SAĞLAYAN HAİNLER VAR''

"Böyle bir ilk 11'in çıkması imkansız bir şeydi. Bazı maçlar dediğim gibi tahmin edilebilir, içeriden de haber alınabilir. Buna saygı duyarım ama Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Son antrenman ilk 11'i belli etmeyeceğiz. Ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. Ya da o içerideki haini veya hainleri bulacağız. Buna bir çözüm arayacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İçeride Galatasaray takımına zarar verip Galatasaray'ın kadrosunun sızmasını sağlayan hainler var." demişti.

İSTİHBARAT SAVAŞI VAR

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; maç kadrosunun günler öncesinden sızması sonrası küplere binen Okan Buruk’un Kemerburgaz’daki yüksek güvenlikli önlemleri de işe yaramadı.
Hafta boyunca Kemerburgaz Tesisleri’nde adeta istihbarat savaşı yaşandı.

GİRİŞLER KISITLANMIŞTI

Taktik idmanların sızmasını engellemek isteyen Okan Buruk, alınan önlemleri artırdı.
Bu sezon futboldan sorumlu yönetici dışında tesise giriş çıkışlar sınırlandırılmıştı.
Futbolcuların yakınları ve davetlileri sadece belirli günlerde tesise giriş yapabiliyordu.

ODADAN ÇIKMALARI YASAKLANDI

Göztepe maçı sonrası taktik antrenman saatlerinde tesis çalışanlarının odalarından dışarı çıkması yasaklandı.
Antrenmanın yapıldığı saatlerde yönetim dahil kimse saha kenarında bulunmadı.

SAVAŞI KAZANDI ANCAK…

Sonuç olarak Okan Buruk, ''köstebek'' savaşını kazanarak taktik 11’in basına sızmasını engelledi ancak Kocaelispor maçında istenen senaryo gerçekleşmedi.

PUAN FARKI 2'YE DÜŞTÜ

Sahaya çıkan ilk 11 sızmamış olsa da Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2’ye düştü.
Deneyimli teknik adamın, Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a yönelik ifadeleri beklediği etkiyi yaratmazken, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı konsantrasyon çağrısı da karşılık bulmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

