Galatasaray'a veda etti

VakıfBank'la anlaşan Eylül Akarçeşme Yatgın Galatasaray Daikin'e veda etti. Eylül, "Bu kulüp ve bu aile, kalbimde her zaman en özel yerde olacak" dedi.

2024'te Nilüfer Belediyespor'dan Galatasaray'a gelen 26 yaşındaki oyuncunun VakıfBank'a transfer olduğu belirtildi.

"HAYATIMIN EN ÖZEL DÖNEMİ"

Eylül, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"​Sevgili Galatasaray Ailem, ​
Galatasaray formasını giymek, bu ailenin bir parçası olmak ve CEV Cup'ta kupaya ulaşmak hayatımın en özel dönemlerinden biriydi. Armamızı taşırken, adanmış hayatların bir parçası olmanın gururunu yaşadım.

​Geçirdiğim bu güzel iki senede benim için emek veren herkese; yöneticilerimize, hocalarıma, teknik ekibimize, canım takım arkadaşlarıma ve bu kulübün görünmeyen tüm kahramanlarına çok teşekkür ederim.
​Ama en büyük teşekkür, her an yanımızda olan o muazzam taraftarlarımıza...
​Şimdi, hedeflerim doğrultusunda yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu kulüp ve bu aile, kalbimde her zaman en özel yerde olacak."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

