VakıfBank'tan ayrıldığı gibi Galatasaray'ı açıkladı

VakıfBank'tan ayrılan Ayça Aykaç, Galatasaray açıklaması yaptı. Ayça, "Galatasaray formasını, o sarı-kırmızı formayı bir üstümde görmek istiyorum. Çok mutluyum" dedi.

VakıfBank'ta 17 yıl forma giyen Ayça Aykaç veda etti.
Sarı siyahlı takımın CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu Eczacıbaşı Dynavit maçında son kez oynayan Ayça, yeni sezonda Galatasaray'da oynayacak.

"İLKİN'LE İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"

VakıfBank'tan ayrılan Ayça, yeni takımı Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu. Ayça, Nokta Manşet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyım. Evet, 17 senenin ardından Vakıfbank'tan ayrıldım, çok uzun bir süre; ama bu kararı verirken Galatasaray'a gitme fikri beni inanılmaz motive etti. Galatasaray formasını, o sarı-kırmızı formayı bir üstümde görmek istiyorum. Çok mutluyum. Tecrübemi olabildiğince takım arkadaşlarımla paylaşıp Galatasaray'ı voleybolda hak ettiği yere çıkarmak istiyorum. Çünkü İlkin de çok değerli ve çok önemli bir sporcu, onunla beraber çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bilmiyorum, çok heyecanlıyım.

Onların CEV maçını evde izlerken 'Allah'ım ne olur kazansınlar, lütfen kazansınlar' diyordum. Şimdi bu sene yine CEV Cup'ta oynayacağız; umarım CEV Cup'ı yine kazanabiliriz. Takım için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

