Hakan Safi'nin gizli görüşmesi: Planı sızdırıldı

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi'nin çalışmalara başladığı ileri sürüldü. Görüşmelerini gizli yapan Safi'nin kongre planı sızdırıldı.

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü kongresinde başkan adayı olan Hakan Safi'nin çalışmalarını sürdürdüğü, görüşmelerini de gizlilik içinde yaptığı belirtildi.
Safi, Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklarken birleşme çağrısına olumsuz yanıt vermiş, yarıştan çekilmeyeceğini bildirmişti.

Hakan Safi'nin kongre planı da sızdırıldı. Buna göre kongreye kadar teknik direktörle anlaşacağı belirtilen Safi'nin, seçime elini güçlendirerek girmeyi amaçladığı belirtildi. Safi kongrede "İşte teknik direktörümüz" diyerek oy isteyeceği öğrenildi.

DÜNYACA ÜNLÜ ADAYLAR

Hakan Safi'nin belirlediği teknik direktör adaylarıyla görüşmelere de başladığı belirtildi. Fanatik'teki habere göre Hakan Safi'nin teknik direktör adayları Filipe Luis, Oliver Glasner, Sebastian Hoeness ve Andoni Iraola.
40 yaşındaki Brezilyalı teknik direktör Filipe Luis, son olarak Flamengo'da çalıştı. 51 yaşındaki Avusturyalı teknik direktör Oliver Glasner, şu anda Cyrstal Palace takımının başında bulunuyor. 43 yaşındaki Alman hoca Sebastian Hoeness Stuttgart'ta görev yapıyor. Andoni Iraola ise 43 yaşında. İngiltere'nin Bournemouth takımını çalıştırıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

