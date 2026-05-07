Hakan Safi'nin heybesindeki turpları açıkladı: Aziz Yıldırım garanti değil

Yayınlanma:
Fenerbahçe'yi adım adım takip eden gazeteci Gürcan Bilgiç, olağanüstü kongre öncesi dikkat çeken ifadeler kullandı. Bilgiç, "Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım'ın çok net bir çoğunluğu yok" iddiasında bulundu.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü kongrede şu anda 2 aday bulunuyor. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım adaylıklarını açıklarken, Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını açıkladı. Barış Göktürk ise Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekildi.

Bu gelişmelerden sonra gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi. Ancak Fenerbahçe'yi adıy adım takip eden gazeteci Gürcan Bilgiç'e göre Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması garanti değil.

"YILDIRIM'IN KONGREDE ÇOĞUNLUĞU YOK"

Bilgiç, Sabah'ın sorularını yanıtlarken, şu ifadeleri kullandı:
"Mehmet Ali Aydınlar'dan sonra en önemli figür Aziz Yıldırım'dı. Adaylığını 'Birleşme' ile birlikte açıklaması, 120. yıla vurgu yapması önemli. 'Tecrübe ve gençlik' diyerek eski modelden uzak, daha farklı, heyecanlı bir modellemenin de mesajını verdi.
Barış Göktürk başkanlık açıklamasında 'Sebep-sonuç' ilişkisinden hareket ederek çözüm odaklı formüllere odaklanmıştı. Bunların birçoğu Aziz Başkan'ın da peşinde olduğu ama yapmadığı işlerdi. Yine de Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım'ın çok net bir çoğunluğu yok. Ali Koç'a karşı kaybettiği iki seçimde 10 bin oyu zor geçti. Burada dengeleri başkan vekili Barış Göktürk'ün ekibi bozabilir. Çünkü özellikle 40 yaş kongre üyelerini cezbedecek formül onların elinde.

"HAKAN SAFİ'NİN CİDDİ ÇALIŞMALARI VAR"

Hakan Safi uzun zamandır hazırlanıyor. Çok ciddi çalışmaları var. Elinde önemli maddi kaynaklar olduğu da biliniyor. Şu an için 'Tanınmıyor' diyebiliriz ama seçim günü yaklaştıkça o da heybesindeki turpları çıkaracak ve iddiasını ortaya koyacak isimlerle kongreye girecektir. Önceden de dediğimiz gibi Aziz Başkan'ın, Barış Göktürk'le birlikte bu iddialara karşı kendi hamlelerini geliştirmesi lazım. Cepte veya kolay bir seçim olmayacak.

"AYKUT KOCAMAN'I İSTİYOR"

Son kongrede iki aday da aynı teknik direktörle, Mourinho'yla ortaya çıktılar. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı istiyor. Barış Göktürk'ün açıklamalarından da yerli hocadan yana olduğunu biliyoruz. 8 sezon sonra iki aday aynı isimde birleşiyorsa Hakan Safi'nin de buna güç katması, takımın ve kulübün lehine olur. Kim seçilirse seçilsin, Aykut Kocaman en kuvvetli şekilde işine başlar, kolları sıvar, transfer hazırlıklarını yapar.Bunu seçim kazanma projesi olarak görürlerse ikinci Mourinho hüsranı kapıyı çalar, 2027'de başka bir dünya kurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

