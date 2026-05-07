Aziz Yıldırım'dan sonra neler olacağını açıkladı: Aydınlar bu yüzden çekildi

Fenerbahçe'de gündem 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongre.

Başkan adaylığını bazı gazetecilere açıklayan Mehmet Ali Aydınlar, daha sonra yazılı bir açıklama yaparak çekildiğini duyurdu. Ardından da eski başkan Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın neden aday olduğunu açıkladı

Peki bundan sonra ne olacak? Gazeteci Halil Özer, Aziz Yıldırım'ın aday olmasına hem pozitif, hem de negatif açılardan baktığını belirterek, "Öncelikle şu var; Fenerbahçe artık bu döngüden kurtulmak zorunda. Kulüp Aziz Yıldırım’ın baskısı altında kalmaktan artık sıkıldı ve bıktı" dedi.

"Başkan olsa da olmasa da bu durum değişmiyor. Geçmişini asla inkar etmiyorum. Bu kulübe çok şey kazandırmıştır. O ayrı mevzu" yorumunu yapan Özer, Milliyet'teki yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Diyelim ki başkan seçilmedi. Aynı Ali Koç döneminde olduğu gibi yine bir eli kulübün üstünde olacak, her divan toplantısına gelip bas bas bağıracak. Yönetimin ve başkanın üstüne kabus gibi çökecek. Ne huzur verecek ne rahat. Tabii bir de trolleri bu süre içinde her yere saldıracak. Zaten aday olmadan önce de sahte ve birkaç gün içinde hazırlanan hesaplar ortalığı tozu dumana katmadı mı?

Bir de kendisini istemeyenler var. Bu Aziz başkanı daha da sinirlendirecek. Yine kaos, yine kaos. Ayrıca Aziz başkan ile seçime girecek adaylara da Allah kolaylık versin. Nelerle karşılaşacaklarını biraz tahmin edebiliyorum.

"BEN OLSAM BEN DE ÇEKİLİRDİM"

Tabii ki bu karardan sonra Mehmet Ali Aydınlar’ın neden çekildiğini daha iyi anlayabiliyorum. Ben olsam ben de çekilirdim. Muhtemelen Aziz beyin aday olacağını öğrendi ve ondan çekildi. Bu sadece benim tahminim. Başka açıklamasını da bulamıyorum.

Yani kısaca şu; Fenerbahçe kesinlikle ve kesinlikle kendine yeni bir yol çizmeli. Eskilerden artık kurtulmalı. Ama ne yazık ki olmuyor. İzin vermiyorlar. Tamam yeter demiyorlar. Kulüp zarar görüyor diye hiç düşünmüyorlar.

Gelelim pozitif yönüne.

Aziz başkan gelsin ve bu konu artık kapansın. Ne kadar görev yapacaksa yapsın. Hatta 7 yıldır hocalık yapmayan Aykut Kocaman’ı da teknik direktör olarak getirsin o konu da kapansın. Yanına belki İsmail Kartal’ı da yardımcı olarak koysun, o konuda kapansın.

Fenerbahçe kaç yıl daha mı kaybeder? Kaybederse kaybetsin. 12 yıldır şampiyon olamıyor, bir kaç yıl daha olmaz, olur biter... Belki sonrası iyi olur.

Sonuç olarak gerçekten bu kulübe yazık oluyor. Ve Aziz başkan daha adaylık açıklamasında tüm adayların kendisiyle birleşmesini istiyor.

Yahu başkan bırak insanlar seçime girsin. Kozlarınızı orada paylaşın. Niye insanlara baskı yapıyorsunuz?

Hakan Safi bey çekilmezse neler olabileceğini üç aşağıya beş yukarıya herhalde tahmin edebiliyorsunuz. Muhtemelen baskılar şimdiden başlamıştır. Yoksa trollere fazla mesai düşecek. Barış bey çekilmiş. Kendisine çok şaşırmadım. Zaten tavrı konuşmaları söylemleri bunu belli etmişti."