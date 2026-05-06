Aziz Yıldırım'ın neden aday olduğunu açıkladı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını açıklaması Sarı - Lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı. Gazeteci Tahir Kum, Yıldırım'ın adaylık kararını nasıl aldığını paylaştı.

Fenerbahçe 7 Haziran’da yeni başkanını seçecek. Mehmet Ali Aydınlar'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Sarı Lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.
Olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın kararı dikkat çekti.

Yıldırım, adaylık metninde Hakan Safi ve Barış Göktürk'e çağrıda bulundu ve "Gelin birleşelim" dedi.
Aziz Yıldırım'ın ilk yanıt Hakan Safi'den geldi.

Safi adaylıktan vazgeçmeyeceğini açıkladı.
Yıldırım'ın mesajı sonrası Barış Göktürk ise adaylıktan çekildiğini resmen duyurdu.

AZİZ YILDIRIM NEDEN ADAY OLDU?

Gazeteci Tahir Kum’un aktardığına göre Aziz Yıldırım, adaylık sürecinde kızı Yaz Yıldırım'ın etkili olduğunu belirtti.
Yıldırım, “Adaylık düşüncem vardı. Ama ne zaman ki kızım hedef alındı, o gün düşünmeyi bırakıp aday oluyorum dedim” sözleriyle Tahir Kum'a adaylık kararını nasıl aldığını anlattı.

SEÇİM HEYECANI ARTIYOR

Bu açıklama, Yıldırım’ın adaylık kararına duygusal bir boyut kazandırdı. Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklar açıklamaz kızı Yaz Yıldırım'ın da sosyal medyada “Yeniden başlıyoruz” mesajıyla babasına destek vermesi gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

