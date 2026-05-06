Yaz Yıldırım dayanamadı: Hemen paylaştı

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, camiada büyük yankı uyandırdı.

Yıldırım’ın adaylığını duyurmasının hemen ardından kızı Yaz Yıldırım’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

“YENİDEN BAŞLIYORUZ”

Instagram hesabından babasıyla tribünde çekilmiş fotoğraflarını paylaşan 13 yaşındaki Yaz Yıldırım, “Yeniden başlıyoruz” mesajını yazdı. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

2 İSME ÇAĞRIDA BULUNDU

Aziz Yıldırım’ın adaylığı, mevcut başkan adayları Barış Göktürk ve Hakan Safi ile birlikte seçim sürecini daha da hareketlendirdi. Yıldırım’ın “Benimle beraber olmayı teklif ediyorum” çağrısına gelecek yanıtlar, kulüp içindeki dengeleri belirleyecek. Hakan Safi Yıldırım'ın birleşme teklifini geri çevirirken Barış Göktürk'ün kararı da önümüzdeki günlerde belli olacak.