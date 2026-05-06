Erokspor'un play off finali öncesi Osman Özköylü'ye kötü haber: TFF açıkladı

TFF 1. Lig'de Esenler Erokspor, 2. sıradaki yerini son haftada Amedspor'a kaptırdı. Erzurumspor'dan sonra Amedspor da Süper Lig'e direkt çıkarken, 3. olan Esenler Erokspor, play off'a kaldı.

Esenler Erokspor, 3. olduğu için direkt play off finali oynayacak.

EROKSPOR'A VE HOCASINA PFDK ŞOKU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı.

Açıklamada Esenler Erokspor ile teknik direktörü Osman Özköylü de yer aldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

ESENLER EROKSPOR Kulübü’nün 02.05.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ESENLER EROKSPOR Kulübü teknik sorumlusu OSMAN ÖZKÖYLÜ’nün aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 05.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.