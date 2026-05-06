Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç aday olacak mı? Herkes bu sorunun yanıtını bekliyor.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde adaylık süreci hızla şekilleniyor.

AYDINLAR ÇEKİLDİ

Başkan adaylığı için adı geçen Mehmet Ali Aydınlar, aday olmayacağını açıkladı. Bu gelişme, seçim yarışında dengeleri değiştirdi.

AZİZ YILDIRIM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Gazeteci İsmail Saymaz, Para Siyaset programında yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım’ın bugün yazılı bir açıklamayla adaylığını ilan edeceğini duyurmuştu. Yıldırım açıklamasında "Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var" sözleriyle kararını ilan etti.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

ALİ KOÇ SÜRPRİZİ?

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Yıldırım-Koç arasındaki gerginliğe dikkat çekerek, “Son dakika Ali Koç sürprizi olur mu?” sorusunu gündeme getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

Son dakika Ali Koç sürprizi olur mu? Çünkü Yıldırım-Koç arasında gerginlik biliniyor. Ancak Ali Koç'un çevresi kesinlikle adaylığı düşünmediğini söylüyor. Ama bu iş Aziz Yıldırım'a da kalmaz diyorlar. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı kazanması ihtimali doğarsa ben Ali Koç'tan sürpriz bekliyorum.

ALİ KOÇ'A BASKI BAŞLADI

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu da Aziz Yıldırım'ın adaylığı sonrasında Ali Koç'a yakın çevresinden seçime girmesi için baskı yapıldığını iddia etti.

Sabuncuoğlu sosyal medya paylaşımında, "Ali Koç’a, eski yönetim kurulunda yer alan bazı önemli isimler telefonla ulaşarak yeniden aday olması yönünde baskı yapmaya başladı!" ifadelerini kullandı.

SAFİ VE GÖKTÜRK’ÜN DURUMU

Seçimde adı geçen diğer adaylardan Hakan Safi ve Barış Göktürk de yarışta yer alıyor. Ancak Göktürk’ün Yıldırım lehine çekilebileceği iddia edildi.

Aziz Yıldırım'ı reddetti

Hakan Safi ise Aziz Yıldırım'ın teklifini geri çevirdi. Safi adaylığına devam edecek.