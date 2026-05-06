Aziz Yıldırım'ı reddetti

Fenerbahçe'de seçim süreci yaklaşırken flaş bir gelişme daha yaşandı! Başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına verilen farklı yanıtlar, kongre öncesi kulüp içindeki dengeleri değiştirdi. Hakan Safi, Yıldırım'ın çağrısını reddetti.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları arasındaki dengeler netleşmeye başladı.

Başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, diğer adaylar Barış Göktürk ve Hakan Safi’ye birleşme çağrısı yaparak, “Benimle beraber olmayı teklif ediyorum” ifadelerini kullandı.

HAKAN SAFİ: ÇEKİLMEYECEĞİM

Daha önce “Yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmeyeceğim” diyen Hakan Safi, birleşme teklifini kabul etmedi. Safi, adaylığını sürdürme kararı aldı.

BARIŞ GÖKTÜRK KARARINI VERECEK

Bu arada yönetim listesine aldığı isimlerle olağanüstü toplantı kararı alan Barış Göktürk’ün, birleşme teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi. Göktürk’ün kesin kararını kurmaylarıyla yapacağı görüşmenin ardından açıklaması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

