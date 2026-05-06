Aziz Yıldırım'ı reddetti

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları arasındaki dengeler netleşmeye başladı.

Başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, diğer adaylar Barış Göktürk ve Hakan Safi’ye birleşme çağrısı yaparak, “Benimle beraber olmayı teklif ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

HAKAN SAFİ: ÇEKİLMEYECEĞİM

Daha önce “Yüzde yüz adayım. Aziz Yıldırım da aday olsa çekilmeyeceğim” diyen Hakan Safi, birleşme teklifini kabul etmedi. Safi, adaylığını sürdürme kararı aldı.

BARIŞ GÖKTÜRK KARARINI VERECEK

Bu arada yönetim listesine aldığı isimlerle olağanüstü toplantı kararı alan Barış Göktürk’ün, birleşme teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi. Göktürk’ün kesin kararını kurmaylarıyla yapacağı görüşmenin ardından açıklaması bekleniyor.