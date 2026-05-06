Amedspor tam da şampiyonluğu kutlarken kötü haber: TFF duyurdu

TFF 1. Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayıp Süper Lig'e direkt çıkan Amedspor'a kötü haber geldi. TFF açıklama yaptı.

TFF 1. Lig'de son hafta maçlarında Esenler Erokspor'u geride bırakarak sezonu 2. tamamlayan ve Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e direkt çıkan 2. takım olan Amedspor, kutlamalarını sürdürürken kötü haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı yazılı açıklamayla Amedspor'la ilgili alınan kararı açıkladı.

AMEDSPOR PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Amedspor, 2 maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 02.05.2026 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü antrenörü HARUN KILIÇ’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.05.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

