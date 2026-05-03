Amedspor'a Diyarbakır'da Süper Lig karşılaması

Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler, memleketi Diyarbakır'da taraftarları tarafından karşılandı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Diyarbakır temsilcisi, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak Süper Lig biletini aldı. Tarihi başarının ardından uçakla Iğdır'dan yola çıkan futbolcu kafilesi ve yöneticiler, Diyarbakır Havalimanı'na ulaştı.

HAVALİMANINDAN NEVRUZ PARKI'NA UZUN KONVOY

Havalimanında toplanan çok sayıda taraftar, ellerinde takım bayraklarıyla oyuncuları ve teknik heyeti karşıladı. Karşılamanın ardından üstü açık otobüse binen futbolcular ile yöneticiler, yüzlerce aracın oluşturduğu uzun bir konvoy eşliğinde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'na hareket etti.

HALAYLAR VE HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLAMA

Nevruz Parkı'ndaki alana ulaşan futbolcular, takım otobüsünden taraftarları selamlayarak şampiyonluk sevincini paylaştı.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesini büyük bir coşkuyla kutlayan taraftarlar; alanda halaylar çekti, meşaleler yaktı ve havai fişek gösterileri eşliğinde takımın başarısına ortak oldu. (AA)