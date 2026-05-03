Amedspor'a Diyarbakır'da Süper Lig karşılaması

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Iğdır FK ile berabere kalarak Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da taraftarları tarafından karşılandı. Havalimanından uzun bir araç konvoyu eşliğinde Nevruz Parkı'na geçen futbolcu ve yöneticiler, burada şampiyonluk sevincini sevenleriyle paylaştı.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya gelen Diyarbakır temsilcisi, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak Süper Lig biletini aldı. Tarihi başarının ardından uçakla Iğdır'dan yola çıkan futbolcu kafilesi ve yöneticiler, Diyarbakır Havalimanı'na ulaştı.

HAVALİMANINDAN NEVRUZ PARKI'NA UZUN KONVOY

Havalimanında toplanan çok sayıda taraftar, ellerinde takım bayraklarıyla oyuncuları ve teknik heyeti karşıladı. Karşılamanın ardından üstü açık otobüse binen futbolcular ile yöneticiler, yüzlerce aracın oluşturduğu uzun bir konvoy eşliğinde merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'na hareket etti.

HALAYLAR VE HAVAİ FİŞEKLERLE KUTLAMA

Nevruz Parkı'ndaki alana ulaşan futbolcular, takım otobüsünden taraftarları selamlayarak şampiyonluk sevincini paylaştı.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesini büyük bir coşkuyla kutlayan taraftarlar; alanda halaylar çekti, meşaleler yaktı ve havai fişek gösterileri eşliğinde takımın başarısına ortak oldu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe'de maç sonu Asensio riskini açıkladı
Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı ezerek yendik bütün Türkiye gördü
