Amedspor'un Süper Lig kutlamalarında 2 yaralı

Amedspor'un Süper Lig kutlamalarında 2 yaralı
Yayınlanma:
1. Lig'de Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, Erzurumspor FK'nın ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu. Diyarbakır ekibinin şampiyonluk kutlamaları sırasında yorgun merminin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi, Diyarbakır'da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlanıyor.
Kentin işlek noktalarında bir araya gelen taraftarlar, takımlarının Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'e yükselmesinin sevincini yaşadı.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI

Kentte Ofis, Mahabad Bulvarı, Tesisler Kavşağı ve Park Orman bölgesinde toplanan taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından meşale ve havai fişeklerle takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Davul ve zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, ellerinde takımlarının bayraklarıyla tezahürat yaptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Araçlarıyla şehirde tur atan taraftarlar, kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu oluşturdu.
Kentte taraftarların kutlaması devam ediyor.
Öte yandan kutlamalar sırasında yorgun merminin isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

