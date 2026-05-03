"Yeni hocası Montella olur"

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın 6-7 Haziran'da olağanüstü kongre açıklamasından sonra süreç devam ederken, görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun yerine kimin geleceği de merak konusu oldu.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, olağanüstü kongre ve yeni teknik direktörle ilgili açıklamalarda bulundu. Toroğlu, Sözcü TV'de katıldığı programda şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de yönetim gitti, bir sene daha kalmayı düşünüyorlardı. Teknik adam gitti. Futbolcular kendileri çıkıp oynadılar. Tabii Fener'de yönetim ne olacak asıl hikaye o. Bir arkadaşım söyledi; Aziz Yıldırım Ankara'ya gitti icazet almaya diye. Bir arkadaşım da alakası yok özel işi için gitmiş Ankara'ya dedi. Bence Aziz Yıldırım'ın yukarıda kalıp camiayı toplaması daha iyi olur.

"ADAMIN KARISINI TACİZ EDİYORLARMIŞ"

Fenerbahçe'nin bir sistemi yok. Halletlemeleri lazım. Nasıl yapacaklar kolay bir iş değil. Kaleci kendini artırdı, gidicem diyor. Adamın karısını taciz ediyorlarmış. Bu nasıl iş ya, bir defa kulübün bunu halletmesi lazım. Doğru düzgün forvetin de yok.

Tedesco'nun gönderilmesini anlayamadım. Bırak kalsın yeni gelecek olan göndersin ya da tutsun. Ali Koç da bunu getirdi gitti. Bırakın abi neyin alıp veremediğini yapıyorsunuz. Giden yönetimde futboldan anlayan kimse yok. Fener başkanı gitsin yüzmede çalışsın. Futbolla mücadele edeceksen farklı olacak. Türkiye'de futbol köşeli oynanıyor. Yuvarlak toplarla oynanmıyor.

"DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA MONTELLA"

Türkiye'de milli takımı çalıştıracak yerli hoca yok. Ne zaman takım küme düşme hattında kaçıp gidiyorlar, güya takımı onlar düşürmüyor. Dünya Kupası'ndan sonra Montella Fenerbahçe'de olur. Ama sabredeceksin. Öyle hemen olmaz. Fenerbahçe'nin bir seyirci avantajı var ama hemen bir anda olmaz. Denenmişleri denemem. Olmaz, gitmez."