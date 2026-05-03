Tanju Çolak çok beğendi: Önüne geleni tebrik etti

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Galatasaray'ı farklı yenen Samsunspor'u öve öve bitiremedi. Çolak, başkan Yüksel Yıldırım'dan taraftarlara kadar herkesi tebrik etti.

Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı ezerek yendik bütün Türkiye gördüYüksel Yıldırım: Galatasaray'ı ezerek yendik bütün Türkiye gördü

Çolak, "Samsunspor – Galatasaray maçı sıradan bir lig maçı değildi. Bir tarafta ligde son 3 maçını kazanarak 3’te 3 yapmış, morali yüksek bir Samsunspor; diğer tarafta kazanırsa şampiyonluk kapısını sonuna kadar açacak bir Galatasaray vardı. Ama futbol sahada oynanır. Kağıt üstünde favori olmak yetmez" ifadelerini kullandı.

"KARAKTER, CESARET VE YÜREK"

Çolak'ın Samsun Gazetesi'ndeki yazısının bir bölümü şöyle:
"Samsunspor 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray’ı 4-1 mağlup etti. Maçın son bölümünde yine Tavşan’ın şutu Batuhan’dan döndü, Madji bomboş pozisyonda kötü vurdu. O top gol olsa skor 5-1 bile olacaktı.
Galatasaray şampiyonluk için geldiği Samsun’da farklı mağlup oldu. Samsunspor ise geri düştüğü maçta korkmadı, sinmedi, oyundan kopmadı ve Galatasaray’ın hatalarını affetmedi.
Bu galibiyet sadece 3 puan değildi.
Bu galibiyet karakterdi.
Bu galibiyet cesaretti.
Bu galibiyet Samsunspor’un sahaya koyduğu yüreğin karşılığıydı.
Samsunspor, 21 yıl sonra Galatasaray karşısında tarihinin en farklı galibiyetlerinden birini aldı.
Tebrikler Başkan Yüksel Yıldırım’a…
Tebrikler Fink Hoca ve ekibine…
Tebrikler sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcu kardeşlerime…
Tebrikler büyük Samsunspor taraftarına…"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

