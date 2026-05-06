İşte 1 oy farkla gelen Aziz Yıldırım gerçekleri: 20 yılda neyi başardı 7 yılda ne değişti

Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulu için Aziz Yıldırım'ın başkan adaylığını açıklaması Türkiye'de en çok konuşular konulardan biri oldu.

Son dakika: Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün 20 yıl başkanlığını yapmış, daha sonra Ali Koç'a karşı seçimi kaybetmişti. Hatta bir kez daha girdiği kongrede yine kaybeden taraf olmuştu.

İLK GİRDİĞİ SEÇİMİ 1 OYLA KAZANMIŞTI

Fenerbahçe'de yönetim kurullarında görev alan Aziz Yıldırım, ilk olarak 1998 kongresinde aday olmuştu. Geçerli oy sayıldığında çıkan sonuç herkesi şaşırtmıştı. Çünkü Yıldırım sadece 1 oy farkla kazanmıştı. 1469 oya karşılık diğer aday Vefa Küçük 1468 oyda kalmış, 3. aday Ömer Çavuşoğlu ise 157 oy toplamıştı. Kongrede 11. sandık tartışılmış, oylar bir kez daha sayılmış, yine de sonuç değişmemişti.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı işte böyle başladı.

AZİZ YILDIRIM KAÇ ŞAMPİYONLUK YAŞADI?

Şu anda 73 yaşında olan Aziz Yıldırım, ilk başkan olduğunda 46 yaşındaydı.

20 yıl boyunca oturduğu koltukta futbol takımı 6 kez lig şampiyonu oldu: 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011 ve 2013-2014.

Süper Lig'de 10 kez ikinci, 2 kez üçüncü, 2 kez dördüncü, 1 kez de altıncı sırayı aldı.

Tesisleşme yolunda önemli adımlar attı.

Sıkıntılı dönemler de geçirdi. Son yıllarında istifa çağrıları karşısında taraftarlarla tartıştı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe için cezaevine bile girdi. FETÖ kumpasına direnişin meşalesini yaktı. 3 Temmuz sürecinde kulübünün haklarını sonuna kadar savundu. Sonunda haklı çıktı ve FETÖ kumpası mahkeme kararlarıyla belgelendi.

"FENERBAHÇE'NİN KENDİSİYİM"

Aziz Yıldırım, görevde olduğu sürede de sonrasında da hayata Fenerbahçe gözüyle baktı.

Tartışmalara girdi, kürsülerden sert konuşmalar yaptı. "Ben Fenerbahçeli değilim, ben Fenerbahçe'nin kendisiyim" sözü tarihteki yerini aldı.

Fenerbahçe deyince başkanlığında ve sonrasında adının akıllara gelmesi bunun kanıtıydı.

ALİ KOÇ'LA REKABETİ

Aziz Yıldırım önceleri yönetiminde olan Ali Koç'la sonra rekabete girişti.

Ali Koç'un aday olduğu ilk seçimi açık farkla kaybetmesi (16 bin 92'ye 4 bin 644) büyük sürprizdi.

Sonraki kongrede bir kez daha aday oldu ama yine istediği olmadı. Kazanan yine Ali Koç oldu. (16 bin 464'e 10 bin 483)

Ali Koç'un Sadettin Saran'a kaybettiği seçimde ise aday olmadı.

AZİZ YILDIRIM'DAN SONRA

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'dan sonra Süper Lig'de hiç şampiyon olamadı.

Voleybol, basketbol gibi amatör branşlarda eskisi gibi yine başarılı olsa da bu camiaya yetmedi. Ezeli rakip Galatasaray'ın üst üste şampiyonlukları ise bardağı taşıran son damla oldu. Ali Koç, Saran'a tepki oylarıyla kaybetti ama yine geride kalınca olağanüstü kongre kararı geldi ve Aziz Yıldırım (Camianın isteği ile dense de kızı Yaz Yıldırım'ın ısrarlı isteğinin rolü olduğu söyleniyor) tekrar adaylığını koydu.

Artık herkes 6-7 Haziran'daki kongreyi bekliyor: "Fenerbahçe'nin kendisi" dönecek mi, yoksa hasreti sürecek mi?