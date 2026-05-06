Aziz Yıldırım'a destek verdi adaylıktan çekildi

Aziz Yıldırım'a destek verdi adaylıktan çekildi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de başkan adayı Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına olumlu yanıt vererek çekildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini belirterek yarıştan çekildi.

Aziz Yıldırım'ı reddettiAziz Yıldırım'ı reddetti

Göktürk, "Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır. Benim için her şeyden önce Fenerbahçe’nin başarısı ve Fenerbahçelilerin mutluluğu gelir. Yaşasın Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

KOŞULSUZ DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Sarı-lacivertli camianın istikbalinin kişisel hedeflerin önüne geçtiği yeni bir dönemin başladığının altını çizen Göktürk, şunları kaydetti:
"Sayın Aziz Yıldırım’a yaptığım çağrının olumlu yanıt bulmasından dolayı şahsım, Fenerbahçe camiası ve Türk sporu adına mutluyum. Sayın Hakan Safi’nin ve adaylığı söz konusu olan diğer kişilerin de sürece katkı sağlamalarını ve seçime tek vücut olarak birleşerek gidilmesini temenni ediyorum. Şahsen hiçbir beklentim olmadan bu sürece koşulsuz ve şartsız destek olacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Spor
Hakan Safi dünyaca ünlü yıldızla anlaşmış: Seçim kozu olacak
Hakan Safi dünyaca ünlü yıldızla anlaşmış: Seçim kozu olacak
İşte 1 oy farkla gelen Aziz Yıldırım gerçekleri: 20 yılda neyi başardı 7 yılda ne değişti
İşte 1 oy farkla gelen Aziz Yıldırım gerçekleri: 20 yılda neyi başardı 7 yılda ne değişti