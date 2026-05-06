Hakan Safi dünyaca ünlü yıldızla anlaşmış: Seçim kozu olacak

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurul için başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi'nin hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Ali Koç'un başkanlığı döneminde yönetim kurulunda olan ve Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştirerek dikkatleri çeken Hakan Safi'nin Sabah'taki habere göre dünyaca ünlü bir yıldızla şimdiden anlaştığı ileri sürüldü.

Aziz Yıldırım'ı reddetti

Safi, başkan adaylığını ilk açıklayan isimlerden olmuş, Aziz Yıldırım'ın adaylığını duyurmasından sonra birleşme çağrısını da reddetmişti.

EN ÖNEMLİ KOZU SALAH

Hakan Safi'nin İngiliz devi Liverpool'dan sezon sonunda ayrılacağı kesinleşen Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'la anlaştığı, kongrede bu anlaşmayı koz olarak kullanacağı belirtildi.



Liverpool'da 9 yıl forma giyen Salah, İngiltere'de 4 kez gol kralı oldu,

Liverpool'da 440 maçta 257 gol atan Salah, şampiyonluklarda önemli rol oynadı.