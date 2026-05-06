Hakan Safi dünyaca ünlü yıldızla anlaşmış: Seçim kozu olacak

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan, Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısını da reddeden Hakan Safi'nin seçimdeki kozu belli oldu. Hakan Safi'nin dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurul için başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi'nin hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.
Ali Koç'un başkanlığı döneminde yönetim kurulunda olan ve Kerem Aktürkoğlu transferini gerçekleştirerek dikkatleri çeken Hakan Safi'nin Sabah'taki habere göre dünyaca ünlü bir yıldızla şimdiden anlaştığı ileri sürüldü.

Safi, başkan adaylığını ilk açıklayan isimlerden olmuş, Aziz Yıldırım'ın adaylığını duyurmasından sonra birleşme çağrısını da reddetmişti.

EN ÖNEMLİ KOZU SALAH

Hakan Safi'nin İngiliz devi Liverpool'dan sezon sonunda ayrılacağı kesinleşen Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'la anlaştığı, kongrede bu anlaşmayı koz olarak kullanacağı belirtildi.

Salah sezon sonu Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı
Liverpool'da 9 yıl forma giyen Salah, İngiltere'de 4 kez gol kralı oldu,
Liverpool'da 440 maçta 257 gol atan Salah, şampiyonluklarda önemli rol oynadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Aziz Yıldırım'a destek verdi adaylıktan çekildi
İşte 1 oy farkla gelen Aziz Yıldırım gerçekleri: 20 yılda neyi başardı 7 yılda ne değişti
