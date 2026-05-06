Yazık oldu Cansu Özbay'a

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7. kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda öne çıkan oyunculardan biri de Cansu Özbay oldu.

Şampiyonluğa sevinen Cansu, CEV karmasına giremeyince üzüldü.

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank oldu

Eski voleybolcu Esra Gümüş, TRT Spor'da katıldığı programda "Cansu'nun kesinlikle hakkının yendiğini düşünüyorum. Seromoniden sonra konuştuğumuzda da üzgündü. 'Kazandığımız için çok mutluyum, benim için bu kupa ve bu madalya çok daha önemli tabii ki ama sonuç olarak bu 1 değil, 2 değil... Daha önce de yaşadım ben bunu' dedi. Onu dinlerken biz de üzüldük. Sonuçta hakkıydı. Bu ödülü almasını beklerdim ben de" ifadelerini kullandı.

"ÖZLEM ABLA DAHA NE YAPAYIM"

Özlem Özçelik ise şunları söyledi:



"Maçta sonra Cansu'yla konuştuk, fotoğraf da çekildik. 'Özlem abla ben daha ne yapayım? Ne yapmam lazım onu bana söyle' dedi. 'Yapacağın her şeyi yaptın, bu senin hakkın. Hiçbir şekilde modunu düşürme. Zaten herkes görüyor' dedik. Ekranları başındakiler, oradaki taraftarlar zaten Cansu'nun performansından ve kapasitesinden emin. Ondan dolayı 'Hiç üzülme' dedik ama tabii bayağı bir üzgündü, kırgındı yani."