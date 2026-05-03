Son dakika haberi! Vakıfbak şampiyon!

Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisinde Vakıfbank, Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

VakıfBank, 6 oyuncusundan direkt sayı katkısı aldığı ilk sette savunmada da etkili bir performans sergiledi ve 4 blok yaptı. Sarı siyahlılar, Tijana Boskovic'in 8 sayı ürettiği seti 23 dakikada 25-20 kazanarak finalde öne geçti. VakıfBank, Boskovic'in 10 sayıyla öne çıktığı ikinci setin son bölümünde savunmada fark yarattı ve seti 25-21 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set 25-21 ile Eczacıbaşı'nın oldu. Dördüncü ve son seti 25-18 ile hanesine yazdıran VakıfBank, 7'nci Avrupa şampiyonluğunu ilan etti.

Önce Kupa Voley, ardından da Sultanlar Ligi'ni kazanan VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi zaferiyle birlikte sezonu 3 kupayla tamamlamayı başardı.

7. KEZ AVRUPA'NIN DEVİ OLDU

A. Carraro Imoco'yu 3-2 yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. şampiyonluğunu İstanbul'da kazandı. Sarı-siyahlı takım, organizasyonda 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüslemişti. Vakıfbank. 7. kez mutlu sona ulaştı.

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı sarı-siyahlılar, bu sezon namağlup şekilde finale yükseldi. VakıfBank, turnuvanın en çok şampiyon olan üçüncü takımı Volley Bergamo'yu (7) yakaladı.

ALKIŞLAR ECZACIBAŞI’NA

Savino Del Bene'yi 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2. kez kupayı müzesine götürmek için sahaya çıktı. Başantrenör Giulio Cesare Bregoli yönetimindeki turuncu-beyazlılar, 2015 yılında Polonya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunu şampiyonlukla tamamladı.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde ikinci kez karşı karşıya geldi.

Organizasyonda Türk temsilcileri, 2022-2023 sezonunda oynanan final maçında kozlarını paylaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden VakıfBank, Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmüştü.