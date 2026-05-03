Galatasaray maçı öncesi ortalık yangın yeri

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken mesajlar verdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Alanyaspor ile oynanan ve 0-0 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle önümüzdeki haftalarda oynanacak Galatasaray ve Kocaelispor maçlarının önemine dikkat çekti.

STRES VE MÜCADELE VURGUSU

Uğurlu, “Çok fazla mücadele etmek gerekiyordu. Oyuncularım çok istediler ama aşırı stres bazen istediklerinizi yapmanızı engelliyor. Bu maçları oynamak kolay değil” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DEPLASMANI

Antalyaspor’un önümüzdeki hafta Galatasaray ile karşılaşacağını hatırlatan Uğurlu, “Galatasaray’ın kazandığında şampiyon olacağı bir maç olacak. Bizim için çok zor ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Futbolda sürprizler çok fazla oluyor. En azından 1 puan almak istiyoruz” dedi.

KÜMEDE KALMA HEDEFİ

Uğurlu, ligde kalacaklarına inandığını vurgulayarak, “Kocaelispor maçı da çok zor olacak. Ancak istediğimiz puanları toplayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve ligde kalacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

HAKEM YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Deneyimli teknik adam, hakemlerin daha anlayışlı olması gerektiğini belirterek, “Böyle maçlarda biraz daha yaşamak lazım. Çok kolay kart göstermemek gerekiyor. Oraları daha iyi yönetmek gerekiyor. Bu bir sitem değil, sadece söylemek istedim” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

