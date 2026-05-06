Erokspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Erokspor'dan flaş karar: Osman Özköylü'yü gönderdiler

Esenler Erokspor, teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Bu açıklamadan kısa süre sonra yeni teknik direktör açıklandı.

GÜRAY GÜNDOĞDU GETİRİLİDİ

Esenler Erokspor'da teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Güray Gündoğdu getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörümüz Güray Gündoğdu ile devam etme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.