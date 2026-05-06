Erokspor'dan flaş karar: Osman Özköylü'yü gönderdiler

TFF 1. Lig'de son haftada 3. sıraya inerek Süper Lig'e direkt çıkmayı kaçıran ve play off finaline kalan Esenler Erokspor'da kritik maç öncesi sürpriz bir karar alındı.

Esenler Erokspor, son 2 haftada önce Sarıyer'e deplasmanda yenilmiş, ardından da kendi sahasında Pendikspor'la berabere kalınca 2. sıradaki yerini averajla Amedspor'a kaptırmıştı.

ÖZKÖYLÜ İLE YOLLAR AYRILDI

Esenler Erokspor Kulübü play off finali öncesinde teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sağlanarak sona erdirmiştir. Sayın Osman Özköylü ve teknik ekibine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Osman Özköylü, son maçtaki olaylar nedeniyle “sportmenliğe aykırı hareketi” gerekçe gösterilerek tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti.