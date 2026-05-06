Galatasaray biletlerini kesti: 7 isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig’de şampiyonluk için mücadelesini sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için kadro planlamasını sürdürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olacak bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar ilk olarak kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracak. Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi ilk olarak 7 futbolcuya veda edecek.

MAURO ICARDI'YLE SÖZLEŞME UZATILMAYACAK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi’yle anlaşma yapılmayacak. Arjantinli futbolcu, 4 senenin ardından takımdan ayrılacak.

KİRALIK SÖZLEŞMESİ BİTENLER TAKIMLARINA GERİ DÖNECEK

Ara transfer döneminde kiralık olarak katılan Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla da takımlarına geri dönecek.

3 YERLİ FUTBOLCU DA GİDECEK

Okan Buruk’un performansından memnun kalmadığı Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç’le de yollar ayrılacak.