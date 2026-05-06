Galatasaray biletlerini kesti: 7 isimle yollar ayrılıyor
Yayınlanma:
Gelecek sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, 7 isimle yollarını ayıracak. Sarı-kırmızılılarda; Mauro Icardi, Noa Lang, Sacha Boey, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç’le yollar ayrılacak.
Süper Lig’de şampiyonluk için mücadelesini sürdüren Galatasaray bir yandan da gelecek sezon için kadro planlamasını sürdürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olacak bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar ilk olarak kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayıracak. Sabah’ta yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi ilk olarak 7 futbolcuya veda edecek.
MAURO ICARDI'YLE SÖZLEŞME UZATILMAYACAK
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi’yle anlaşma yapılmayacak. Arjantinli futbolcu, 4 senenin ardından takımdan ayrılacak.
KİRALIK SÖZLEŞMESİ BİTENLER TAKIMLARINA GERİ DÖNECEK
Ara transfer döneminde kiralık olarak katılan Noa Lang, Sacha Boey ve Yaser Asprilla da takımlarına geri dönecek.
3 YERLİ FUTBOLCU DA GİDECEK
Okan Buruk’un performansından memnun kalmadığı Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç’le de yollar ayrılacak.