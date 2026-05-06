Beşiktaş soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı: Sergen Yalçın'dan olay hareket

Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’u konuk eden Beşiktaş, 90+8’de penaltıdan yediği golle mağlup oldu. Siyah-beyazlılar kupaya veda ederken Konyaspor ise finale yükseldi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Karşılaşmanın ardından isyan eden Beşiktaş taraftarı, Serdal Adalı ve Sergen Yalçın’ı istifaya çağırdı. Yalçın soyunma odasına gittiği sırada bazı taraftarlar su şişesi fırlattı.

SERGEN YALÇIN İSTİFA ETMEK İSTEDİ

Sercan Dikme’nin haberine göre; maçın ardından soyunma odasına giden Sergen Yalçın istifa etme kararı geldi. Yalçın bu kararı Serdal Adalı ve yöneticilerle de paylaştı.

SERDAL ADALI VAZGEÇİRDİ

Ancak Serdal Adalı ve beraberindekiler ligin bitmesine 2 hafta kala istifa etmemesi yönünde ısrarda bulunarak ikna etti.

TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Sergen Yalçın’ın Trabzonspor maçında takımın başında olması bekleniyor. 9 Mayıs Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak dev maç saat 20.00’de başlayacak.