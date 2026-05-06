Ali Koç apar topar toplantı yaptı: Seçim kararı ortaya çıktı

Sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidecek olan Fenerbahçe’de başkanlık yarışı iyice kızıştı.

AZİZ YILDIRIM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

6-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçimler öncesi Aziz Yıldırım resmen adaylığını açıkladı. Yıldırım, "Çok sevdiğim Fenerbahçe’min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na adayım" dedi.

BARIŞ GÖKTÜRK ÇEKİLDİ HAKAN SAFİ VAZGEÇMEDİ

Yıldırım’ın çağrısına kulak veren Barış Göktürk adaylıktan çekilirken Hakan Safi ise geri adım atmadı. Safi, adaylığa devam edeceğini dile getirdi.

ALİ KOÇ ADAY OLMAYACAK

Yaşanan son gelişmeler sonrası aday olup olmayacağı merak edilen Ali Koç’la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Ersin Düzen’in haberine göre; eski yöneticilerle bir araya gelen Ali Koç aday olmamaya karar verdi.

Ersin Düzen şu ifadeleri kullandı:

Ali Koç, Nakkaştepe’deki ofisinde eski yöneticileriyle bir araya geldi. Az önce sona eren toplantıda aday olma yönünde bir görüş bildiren olmadı.

Toplantıdaki ortak söylem, “Kim başkan olacaksa, yeter ki Fenerbahçe şampiyon olsun”

Dolayısıyla Ali Koç, 2026 seçiminde kesin olarak aday değil…